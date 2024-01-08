الوجه الحقيقي للإعلام الغربي في التعاطي مع القضية الفلسطينية

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هارتلي تهجمت على السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، ووجهت إليه إهانات لا تليق بأي مستوى إعلامي.

انتقادات لاذعة وجهت إلى هارتلي ودعوات لإقالتها بعد أن ظهرت بمستوى أقل ما يقال فيه إنه قليل الأدب.



تفاعل واسع مع ما تعرض له مصطفى البرغوثي من تعامل غير محترم من المذيعة البريطانية.



"محمد عادل" علق هنا. ما فعله مصطفى البرغوثي، ولم يرضي جوليا برور، أنه كان ندا يحق له هو أيضا أن يسأل الآخر "الغربي" سؤالا "أخلاقيا"! كما يزعمون عن السؤال



حساب "دكسون" علق. المشكلة في اعلاميين الغرب سواء الاجانب مثل المتخلفة الموتورة الي حاورت الدكتور مصطفى البرغوثي او العرب الي ربوهم الغرب بيفكرو انه العرب اغبياء ما بيعرفو يردو او عندهم حجة ما بيعرفو يمسحو الاراضي فيه



أما "خالد صافي" فكتب. من المهم أن ندخل في حوار مع أمثال هؤلاء الذين يعادون روايتنا لنغير وجهة نظر جمهورهم عن السردية الفلسطينية فالإعلام جبهة مهمة من جبهات المقاومة



وائل الدحدوح.. إسم انطبع في ذاكرة الفلسطينيين والعرب والعالم بعد فقدانه لزوجته وعائلته في قصف إسرائيلي على غزة. اليوم وائل الدحدوح يودع نجله حمزة الذي ارتقى شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في خانيونس، إضافة إلى الصحافي مصطفى ثريا.

وائل الذي حرص على نقل المشهد في غزة إلى العالم في ظل الهمجية الإسرائيلية أصبح مشاركا أساسيا في مواجهة الاحتلال. وبينما يودع وائل الدحدوح شهيدا جديدا من عائلته تبقى كلمته حاضرة بقوة.. بينتقموا منا بالولاد؟ معلش



وحول استشهاد حمزة الدحدوح تعليقات كثيرة من الناشطين نبدأها مع "عادل العنيزي" الذي كتب. عظم الله لك الأجر يا ابا حمزه ارادوك ذليل ولكن ابا الله الا ان تكون عزيز قوم كنت تريد ان تكون مراسل ينقل الصوره في فلسطين للعالم واول شي نقلته للعالم هي جثامين عائلتك كاملة.



"نجلا" كتبت ايضا. لا يعني حين نتحدث عن شهداء عائلة العم وائل أننا نسينا بقية الشهداء في غزة. كلا. بل لأن العم وائل خير سفير لمعاناة الفقد في غزة



وإلى "الدوعني" الذي نشر هذه الصورة من وداع حمزة الدحدوح وعلق. أين انظر؟ إلى ملامح الأب؟ ام إلى بكاء الاخت وكلماتها لوالدها؟ ام إلى بكاء الزوجة وهي تضع راسها على جثة زوجها الشهيد؟



أسئلة كثيرة أثيرت حول قضية جيفري إبستين، صاحب أكبر شبكة دعارة زبائنها الرؤساء والمشاهير والإعلاميين. لائحة بزبائن إبستين التي نشرها القضاء الأميركي مؤخرا والأسماء المدرجة تثير الدهشة والعجب.

من رؤساء أميركيين وأوروبيين وسياسيين عرب وغربيين ومشاهير في هوليوود وخارجها. وأقل ما يقال حول هذه اللائحة.. هل بقي شيء حقا من التحضر والثقافة الغربية المزيفة التي تم الترويج لها طوال عقود؟



نستعرض بعض التعليقات حول هذه القضية.



تعليق من "نادين" التي كتبت. نسيتوا سجن ابو غريب؟ هيدي ديموقراطية وثقافة وحضارة الاميريكيين يا اهل مدعين السيادة الثقافة يلي بدكن تنشروها ببلادنا؟



"جاسم" علق ايضا. كم نظرية تبين حقيقتها في الغرب الذي لا يردعه دين ولا عقل. قوم وصفوا بأضل من الأنعام وجمعوا جميع موبقات الأمم السابقة وزادوا عليهم، ماذا نتوقع منهم غير كل ما يصادم العقل والفطرة



المخرجة والإعلامية الكويتية "فرح الهاشم" كتبت في حسابها متسائلة. هذا هو الوسط الفني الي منتحرين عليه ؟ يا فنانين العرب ؟ هذا هو الوسط ا الي بتعتبروه اهم شي في الدنيا



من المتفق عليه أن السردية الإعلامية الغربية حول فلسطين والاحتلال الإسرائيلي سقطت بعد عملية طوفان الأقصى.

وفي الدول الغربية اليوم كثيرون باتوا يواجهون حملة التضليل التي تخدم الاحتلال. فيديو تمثيلي بريطاني يصور كيفية إنشاء الكيان الإسرائيلي والأسس اللاشرعية التي قام عليها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...