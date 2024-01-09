ايلون ماسك يغلق حساب 'القسام' على 'تويتر'.. والسبب؟

العالم- فلسطين

وجاء الاغلاق بذريعة انتهاك قوانين منصة "إكس".



وعطّل "إكس" الحساب الفلسطيني الذي اقترب من 130 ألف متابع خلال ساعات قليلة من إعلان "القسام" عن إنشائه عبر منصة "تليغرام"، الأمر الذي أثار موجة سخط، وهو ما وصف بزدواجية المعايير الغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت ناشطون إلى أنه في الوقت الذي حظر فيه "إكس" حساب "القسام"، تواصل حسابات جيش الاحتلال ووزرائه المتطرفين نشر المحتوى المعادي للفلسطينيين.



وتبث "كتائب القسام" كافة بياناتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر قناتها الخاصة في منصة "تليغرام"، وذلك بسبب تضييق باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وإكس على المحتوى الفلسطيني.



وكان مالك المنصة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، زار كيان الاحتلال في وقت سابق لإظهار إسناده وتضامنه معها، رافضا دعوة المقاومة الفلسطينية لزيارة قطاع غزة والاطلاع على الدمار والمأساة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي المتواصل.

