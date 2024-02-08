شاهد/اعتقال 100 ناشط يهودي في نيويورك بعد عرقلتهم موكب بايدن!

العالم- الامریکیتان

وقادت مجموعة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) مظاهرة الجانب الشرقي العلوي من المدينة، حيث جلس النشطاء في تقاطع الجادة الخامسة والشارع 82، حيث كان بايدن يحضر حملة لجمع التبرعات في مكان قريب.

وقال جاي سابر من JVP: "باعتبارنا يهودا من سكان نيويورك، نريد أن نوضح بشكل واضح أن بايدن غير مرحب به في مدينتنا بينما يواصل تمويل وتسليح الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأشارت الناشطة في JVP مايا إيديري إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبايدن إلى نيويورك منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه "بدلا من الاستجابة لأغلبية قاعدته التي تطالب بوقف إطلاق النار، فإنه يجتمع مع الشركات المانحة خلف أبواب مغلقة".

وقالت JVP في بيان: "قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة، من بينهم أكثر من 11 ألف طفل، خلال أربعة أشهر من القصف والهجوم العسكري. لقد أصبحت غزة غير صالحة للسكن عن قصد، حيث دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية 70% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وشبكات الكهرباء والمياه. واضطر ما يقرب من مليوني شخص إلى الفرار من منازلهم؛ ويعيش 1.9 مليون شخص في مدينة رفح الجنوبية، حيث شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا غارات جوية".

وهذه المظاهرة الأربعاء هي الأحدث في موجة من الاحتجاجات التي قادها اليهود من قبل مجموعات بما في ذلك JVP وIfNotNow التي أغلقت مراكز النقل، وأمام تمثال الحرية، وعطلت خطابات بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة.