تشييع ثلاثة شهداء من حركة أمل في النبطية جنوب لبنان

العالم - لبنان

وفي تشييع مركزي في النبطية جنوب لبنان، ألقى النائب اللبناني هاني قبيسي كلمة رئيس حركة أمل نبيه بري، قائلاً: "نحن في أخطر مرحلة تحتاج منا إلى التضحية والدفاع عن الجنوب والمقاومة".

ومنذ يومين، زفّت حرکة أمل، ثلاثة من مجاهديها شهداء، ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي.

والشهداء الثلاثة هم: المجاهد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد 1971، المجاهد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد 1995، الشهيد المجاهد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد 1996.

ويأتي ذلك، في سياق الدور الذي تؤدّيه الحركة وعناصرها، في الدفاع عن الحدود والقرى اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.