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لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي 

لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي 
السبت ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

ادار لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم تحت 17 عاما ظهورهن أثناء عزف “النشيد الإسرائيلي”، قبيل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في تيرانا، ألبانيا، امس الجمعة، احتجاجًا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وكان رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، قد خضع للاستجواب من قبل برلمانيين أيرلنديين، يوم الخميس، بشأن السماح بإقامة المباراة ضد "إسرائيل".

وقال إنه “شعر بالفزع شخصياً من الوضع في غزة”، لكنه فسّر بأن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مطالب باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يشار الى ان المنتخب الأيرلندي لكرة السلّة للسيدات كان قد رفض، في وقت سابق من هذا الشهر، مصافحة نظيره الإسرائيلي، خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريغا، بسبب العدوان على غزة.

كذلك اختار اللاعبون الأيرلنديون عدم المشاركة في العرض التقليدي للفريق، والبقاء على مقاعد البدلاء.

واستمرارا لاجراءات الدعم التي تقوم بها المنصات الاجتماعية الخاضعة للوبي الصهيوني تم “تعطيل حساب انستغرام الخاص بالمنظمة الرياضية الأيرلندية بشكل دائم” بعد هذه الاحداث.

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