الاحتلال يواصل قصف ارجاء متفرقة لغزة ويقتحم مدينتي نابلس وطولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

افاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، ان شهيدين منهم سيدة و14 جريحا وصلوا فجر الاثنين، إلى مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خانيونس جراء قصف الاحتلال منزلا محيط المستشفى.

وأضاف المركز، ان طيران الاحتلال المروحي أطلق النار باتجاه شرقي مخيم جباليا شمال غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

من جهتها، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال العديد من أحياء المدينة، لا سيما المنطقة الشرقية، وجرى تفتيش العديد من منازل الموطنين والاعتداء على قاطنيها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت ملعب بلدية نابلس وأعتدت بالضرب على عدد من عمال غزة المتواجدين فيه.

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

واضافت الوكالة، ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الاثنين أيضا، مدينة طولكرم، وضواحيها وأعتقلت أم وزوجة أحد المطاردين.

ونقلت الوكالة عن مراسلتها باقتحام عدة آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، جابت مختلف شوارعها وأحيائها مرورا بدوار العليمي "المحاكم"، وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط طولكرم، وشارع الحدادين.

وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت ضاحيتي شويكة شمال المدينة واكتابا شرقها.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، عرف من اصحابها: عائلة الشهيد يوسف علي الخولي في ضاحية اكتابا، والمواطن عبد عودة في حي الاسكان خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، والمواطن مصطفى الصافي، والأسير المحرر علاء شريتح (الطاهر)، ومحل تجاري للأدوات الكهربائية يعود لعائلة الطاهر في شارع الحدادين، وقامت بتفتيشها واخضاع قاطنيها للاستجواب، قبل ان تقوم باعتقال كل من والدة وزوجة علاء شريتح للضغط عليه لتسليم نفسه، وهي المرة الثانية منذ شهر التي يتم اعتقالهما، وشقيقه محمود.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية، قد شنت مساء أمس الاحد، غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدف قصف إسرائيلي متواصل حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، وتواصل القصف المدفعي على حي الأمل بخانيونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 4 شهداء بينهم سيدة وطفل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، جراء استهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو العينين في حي النصر برفح.