فيديو خاص: غلبته دموعه.. يحيى الناجي الوحيد يشتاق لأمه

العالم - مراسلون

الناجي الوحيد كلمتان لكنها تلخصان قهرا من الالم والمعاناة هاتين الكلمتين باتتا على عدد كبير من أطفال غزة بينهم يحيى حمد الذي زاته كاميرا قناة العالم.

يحيى فقد كل عائلته، من الجد والجدة والعم والخال والاخوان، والأب والأم، وبقى وحيدا يصارع مابقي من أيام الحرب وحده.

وقال حمد للعالم: "إن منزلنا قصف وكل أهلي استشهدوا، وانا اشتاق إلى أن أرى وجه أمي، لأني حتى لا أملك صورة لها كل صورها بقت تحت الركام".

وقالت زوجة عمه الوحيدة المتبقية من العائلة: "إنها كل مرة تستيقظ في الليل تراه يشاهد مقطف فيديو لأخته الشهيدة وهي تحتفل بعد ما حفظت القرآن".