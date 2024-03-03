عدوان غزة بيومه الـ149.. إشتباكات عنيفة مع قوات الإحتلال في خان يونس

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تركز إشتباكات المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس تحديدا في محيط مدينة حمد السكنية، حيث تقدمت الآليات الاسرائيلية في جنح الظلام الليلة وقد تصدت لها فصائل المقاومة الفلسطينية باشتباكات عنيفة وبالاسلحة الرشاشة والمناسبة في ظل فرض حظر جوي من قبل طيران الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل استهداف مستمر ومنهج من قبل طائرات الاستطلاع الاسرائيلية ضد المجاهدين الفلسطينيين، وغالب الاحيان تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا الى ان سرايا القدس كانت قد اكدت هذا اليوم خلال الساعات الاخيرة استهداف آليتين صهيونيتين في عبسان، وفجرت مبنى في قوة صهيونية وأوقعتها بين قتيل وجريح خلال المعارك الدائرة في مناطق محافظة خان يونس، بالإضافه الى تأكيد كتائب القسام بأن الاشتباكات لا زالت مستمرة، وقد استهدفت عده تجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي خلال التوغل في المناطق الغربية للمحافظة منوها أن هنالك شح كبير في المعلومات والتواصل مع المقاتلين الفلسطينيين وتدور مزيد من الاشتباكات في المناطق خان يونس وفي منطقه حي الزيتون بمدينه غزة رغم انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي لكنه كان قد تمركز في المناطق الجنوبية قرب وادي غزة.

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