شاهد..صدمة المعتمرين..فرع لشركة 'ستاربكس' أمام المسجد النبوي!

العالم- السعودية

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بحسب "راي اليوم" مقطع فيديو لمعتمرة تركية تعبر عن صدمتها وحزنها لرؤية بقاء فرع لستاربكس قبالة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ورغم حملات المُقاطعة العالمية التي طالته، وغيره من المطاعم والماركات العالميّة الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواجه "ستاربكس" تراجعًا كبيرًا في المبيعات بسبب المقاطعة في كثير من الدول، وعلى رأسها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفضا لدعمها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وخاصة بعد رفع الشركة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، لمناصرتهم لفلسطين، وتصاعد الحملات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأميركية الشهيرة، في العالم العربي.