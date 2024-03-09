شاهد/بايدن بشكل غير مالوف بأنف بينوكيو !

العالم- الامريكيتان

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيقوم بمتابعة الخطاب السنوي الذي سيلقيه الرئيس بايدن أمام الكونغرس ووعد أيضا بانتقاده على الهواء مباشرة.

وعمد ترامب إلى تنفيس غضبه المعروف من بايدن وتصويره على أنه فتاة أمريكية بزيها الريفي وترتدي القبعة مع شعرها المضفر، وغيرها من الوجوه الغريبة التي قد لا ترقى إلى مستوى تعامل الشخصيات الرسمية مع بعضها البعض.

ويوم أمس، أعلن ترامب أن رئيس الدولة الحالي بايدن محاط بالفاشيين والشيوعيين، وأضاف أنه حان وقت القول للرئيس الحالي "أنت مطرود".

كما دعا في وقت سابق خلفه بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة.