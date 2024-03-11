فيديو خاص: من هو "الشبح الرابع" في حماس، وهل قتلته اسرائيل؟!!

واضاف مراسلنا ان غالانت اتهم ايران بأنها تغذي هذا الانفجار بالسلاح والدعم، وقال ان الاوضاع قد تصل الى مرحلة نحن لا نريدها، لكن الواقع سيفرضها علينا، مطالبا الجنود الاسرائيليين بالاستعداد للمعركة المقبلة في القدس والضفة الغربية.

واشار الى ان غالانت قال ايضا ان الجيش الاسرائيلي يدفع اليوم بكتائب اكثر الى الضفة الغربية اكثر من قطاع غزة، لان حجم الانفجار سيتجاوز ما وقع في السابع من اكتوبر(طوفان الاقصى).

واضاف ان نتانياهو اليوم ايضا وجه رسالة الى الاسرائيليين قال فيها ان الجيش الاسرائيلي تمكن من ان يقتل الرجل الرابع في حماس، وانه لن يتحقق الانتصار الا بمقتل الاول والثاني والثالث، دون ان يتضح من هو الشخصية الرابعة.

وتوقعت اوساط فلسطينية ان يكون نتانياهو يلمح الى مروان عيسى احد قادة القسام ونائب رئيس هيئة اركان القسام.

واكد ان الاسرائيليين لم يتحدثوا حتى اللحظة عن اسم الشخصية الرابعة، لكن غالانت لمح قبل قليل الى ان الجيش الاسرائيلي استطاع ان يصل الى احد القيادات الكبيرة في حركة حماس.

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