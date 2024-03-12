الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية: فلسطين في مقدمة أولويات العالم الإسلامي

وزير الخارجية: فلسطين في مقدمة أولويات العالم الإسلامي
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الشعب الايراني ومسلمي العالم ونظراءه في الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وقال ان التطورات في غزة تشير الى ان موضوع فلسطين يعتبر الهدف المشترك للمسلمين وفي مقدمة اولويات العالم الاسلامي.

العالم - إيران

وفي رسالة على صفحته في منصة "اكس" (تويتر سابقا)، كتب امير عبداللهيان: أقدم خالص التهاني بحلول شهر رمضان المبارك الى الشعب الايراني الابي ومسلمي العالم ونظرائي في الدول الاسلامية.

وأضاف أن تطورات غزة تشير الى ان موضوع فلسطين يعتبر الهدف المشترك للمسلمين وفي مقدمة اولويات العالم الاسلامي.

وتابع أن شهر رمضان المبارك من شأنه ان يكون فرصة ممتازة للدول الاسلامية لكي تمسك زمام المبادرة في ضوء الاتحاد والتقارب الشامل، من اجل وقف الابادة وجرائم الحرب التي يمارسها كيان التمييز العنصري الصهيوني في غزة.

وشدد امير عبداللهيان على ان المقاومة والشعب الفلسطيني هما المنتصران الحقيقيان في هذه الساحة.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يستقبل نائب وزير الخارجية الأرميني في طهران

وزيرا خارجية إيران وعمان يتحدثان عن احدث المستجدات في غزة

عبداللهيان: حجب صفحات قائد الثورة في "ميتا" اجراء لا اخلاقي وغير قانوني