فيديو خاص حول مساعدات الحشد الشعب العراقي للشعب السوري

العالم - مراسلون

مازال قانون قيصر يحاصر الشعب السوري ويطبق على خناقه ويجعله في حالة من الفقر المضني لتبقى بارقة الامل الوحيدة في دول محور المقاومة بكسر الحصار وارسال المساعدات للتخفيف عنه.

وقال معاون رئيس الحشد الشعبي المهندس محمد الباقر للعالم: "تقدم هيئة الحشد الشعبي العراقي المساعدات للشعب السوري تحت عنوان فزعة عراقية وحشد الإغاثة، تشمل المعونة الغذائية وهي سلة غذائية متكاملة بالإضافة إلى المفروشات والملابس والاحرامات، وكذلك مستلزمات الأم والطفل، حيث تم نشاء مركز الأم والطفل".

ومع بداية الشهر الفضيل تدخل الحشد الشعبي العراقي محاولا زرع بسمة على الوجوه المتعبة من خلال تقديم مساعدات غذائية لدعم اكثر من ثلاثمائة الف عائلة اضافة للخدمات الطبية واحتياجات الاطفال من حليب وغيره.

ومنذ كارثة الزلزال التي ضربت سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص لاتزال فزعة الحشد الشعبي تقدم خدماتها الانسانية للحلبيين وعلى كافة الاصعدة للتخفيف من جور الحصار عنهم ما امكن.

يواصل الحشد الشعبي حملاته الإغاثية للعائلات المتضررة من الزلزال بحلب ويوسع حملاته مع بداية الشهر الفضيل لتشمل آلاف العائلات المحتاجة وخاصة بعد ان توقفت المنضمات الدولية عن تقديم الدعم لهذه العائلات.