واشنطن تلعب بورقتين!.. تدعم نتنياهو وتحتضن معارضه لابيد

العالم - الأميركيتان

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن لابيد، غادر تل أبيب، ليلة السبت/الأحد إلى واشنطن، حيث يلتقي أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض.



وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه المرة الأولى منذ حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد (حزيران/ يونيو 2021- حزيران/ يونيو 2022) التي يفتح فيها الأمريكيون أبواب البيت الأبيض لرئيس المعارضة.



وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ اجتماعات لابيد مع مسؤولين أمريكيين "ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وجهود إطلاق سراح الأسرى المحتجزين بغزة، ومسألة الحدود الشمالية" مع لبنان.

وتأتي زيارة لابيد إلى واشنطن، بعد زيارتين قام بهما وزير الحرب يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، الشهر الماضي، في وقت يزداد فيه التوتر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة عقب قتل الجيش الإسرائيلي 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الاثنين الماضي.



والجمعة، نشرت "يديعوت أحرونوت" حوارا للسفير الأمريكي لدى الاحتلال جاك لو، قال فيه إن الإدارة الأمريكية "محبطة ومنزعجة للغاية" بشأن تعامل حكومة نتنياهو مع الحاجة الملحة للغذاء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة.