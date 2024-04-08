قائمة لـ 9 من أهم صواريخ إيرانية تصل إلى عمق الأراضي المحتلة + صورة

العالم-ايران

وفي هذا الإنفوغراف يمكنكم مشاهدة قائمة لـ 9 من أهم صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی الأراضي المحتلة:

-صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ(Mach).

-صاروخ "خرمشهر 4"(خبیر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

-صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ.

-صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.

-صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ.

-صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.

-صاروخ"فتاح 2"یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

-صاروخ "خیبر شکن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.

-صاروخ"الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.