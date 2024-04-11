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خطبة قائد الثورة الإسلامية والتأكيد على معاقبة الكيان

الخميس ١١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

لم يختلف عيد غزة عما قبله ليرتقي فيه عدد كبير من الشهداء، من بينهم ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية وآخرين من أحفاده، وليقول إن دمائهم ليست أغلى من دماء أبناء غزة.

العالممع الحدث

كيف تقرأ كلمة قائد الثورة الإسلامية في خطبة العيد بأن الكيان الصهيوني الشرير يجب أن يعاقب.. وسيعاقب؟

ما أهمية تأكيده على جرائم الاحتلال في غزة بظل الدعم الغربي، ما يدل على طبيعته الشريرة في الشهور الستة الأخيرة؟

ماذا عن تركيزه على هذه الجرائم في شهر رمضان المبارك، ما أغضب المسلمين في كل أنحاء العالم؟

هل أقلق كلامه قيادة الكيان ليتحدث وزير خارجيته عن مهاجمة إيران في أراضيها إذا هاجمته منها؟

وتستضيف هذد الحلقة من "مع الحدث" في الاستوديو ببيروت الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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