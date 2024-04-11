خطبة قائد الثورة الإسلامية والتأكيد على معاقبة الكيان

العالم – مع الحدث

كيف تقرأ كلمة قائد الثورة الإسلامية في خطبة العيد بأن الكيان الصهيوني الشرير يجب أن يعاقب.. وسيعاقب؟

ما أهمية تأكيده على جرائم الاحتلال في غزة بظل الدعم الغربي، ما يدل على طبيعته الشريرة في الشهور الستة الأخيرة؟

ماذا عن تركيزه على هذه الجرائم في شهر رمضان المبارك، ما أغضب المسلمين في كل أنحاء العالم؟

هل أقلق كلامه قيادة الكيان ليتحدث وزير خارجيته عن مهاجمة إيران في أراضيها إذا هاجمته منها؟

وتستضيف هذد الحلقة من "مع الحدث" في الاستوديو ببيروت الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

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