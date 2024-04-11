فيديو خاص: تفاصيل خطيرة عن التصعيد في الضفة!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: كما اضرموا النيران في منزل في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما شهدت قرية برقة قرب رام الله اقتحاما من قبل جيش الاحتلال واعتداء من قبل المستوطنين على المنازل والمواطنين.

وتابعت: كما شهدت بلدة كفر سُلف اعتداء عنيفا من قبل المستوطنين على المواطنين، وتم تسجيل 6 اصابات بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني على يد المستوطنين.

واكدت مراسلة العالم ان اقتحامات جيش الاحتلال لم تتوقف منذ صباح اليوم في جنين، حيث داهمت قوة احتلالية قرية بير الباشا جنوبا، وحاصرت احد المنازل قبل ان تعتقل احد المواطنين وهو اسير محرر تقول سلطات لاحتلال انه مطلوب لديها.

اوضحت: في طولكرم اقتحمت آليات عسكرية لليوم الخامس على التوالي المدينة من الجنوب وانطلقت في عدة ضواح فيها، وشنت عمليات اعتقال شملت 5 فلسطينيين فيما قامت بالتحقيق مع عدد آخر منهم.

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