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رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة تستهدف سيدروت ومستوطنات الغلاف

رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة تستهدف سيدروت ومستوطنات الغلاف
الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

دوت صافرات الانذار في مدينة سيدروت ومستوطنات غلاف قطاع غزة بعد تعرضها لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وأعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وإيبيم في غلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق من الجمعة أن عناصرها أوقعت "رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات".

وأضافت "أكد مجاهدونا وقوع جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى إلى هبوط الطيران المروحي لإجلاءهم".

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