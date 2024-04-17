عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها يوم الثلاثاء إلى اللواء عبدالرحيم موسوي، القائد العام للجيش في جمهورية إيران الإسلامية، اعرب امير عبداللهيان عن تقديره لعملية "الوعد الصادق" وكتب: اتقدم بشكري وتقديري مع جهاز السياسة الخارجية للتخطيط والتصميم والتنفيذ الدقيق والفعال لعملية "الوعد الصادق" المظفرة التي نفذتها القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ردًا على الأعمال الشريرة للكيان الصهيوني في المنطقة واستشهاد مجموعة من قادة الحرس الثوري في مبنى القسم القنصلي بسفارة بلادنا في دمشق.

وتابع وزير الخارجية: مما لا شك فيه أن تنفيذ هذا العمل العسكري القيم والمعقد، والذي تم تنفيذه انطلاقا من مبدأ الدفاع المشروع المعروف ووفقا للقوانين والأنظمة الدولية المتعارف عليها، قدم تعريفا جديدا لمبدأ توازن القوى في منطقة غرب آسيا، واستعرض مرة ​​أخرى القدرات الرادعة للقوات المسلحة المضحية للبلاد امام أعداء الإسلام وإيران العزيزة اللدودين.

وأكد أمير عبداللهيان: إن عملية "الوعد الصادق" المظفرة، مع خلق المزيد من القدرات للجهاز الدبلوماسي للبلاد في مجال العلاقات الدولية والإقليمية، أدت إلى زيادة الشعور بحب الوطن والفخر الوطني لدى شعب إيران الإسلامية، ومع تعزيز الردع الاستراتيجي ضد أعداء البلاد اللدودين، ستزيد من سرعة زوال وانهيار البنية الصهيونية المزيفة.

وختم رسالته بالقول: انني اذ اعرب لكم عن شكري مرة أخرى، ادعو الباري تعالى بالمزيد من النجاح لهؤلاء الإخوة الأعزاء والمضحين.