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فيدو خاص: ما هي أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية؟

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تمتلك إيران مجموعة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة، بما فيها منظومتا باور وخرداد. وتتميز هذه الأنظمة بقدرات رصد وتدمير للأهداف على مديات وارتفاعات متقدمة، وهو ما يعزز القدرة الدفاعية لإيران، ويحافظ على أمنها الوطني.

العالم - خاص بالعالم

أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية:

منظومة باوَر373 الصاروخية
تستخدم صواريخ أرض جو متنقلة وبعيدة المدى
نوع الصاروخ: صياد
الميزات: رصد الأهداف على بعد 450 كيلومتراً
- اكتشاف 300 هدف في آن واحد
- استهداف 9 أهداف في آن واحد
- القدرة على الإشتباك على ارتفاع 32 كيلومترا ومدى 306 كيلومترات

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منظومة سِوّم خُرداد الصاروخية
تستخدم صواريخ متوسطة المدى
نوع الصاروخ: طائر2
القدرات: رصد وتدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترا ومدى 70 كيلومترا
- تتبع 4 أهداف في آن واحد
- إطلاق 8 صواريخ في آن واحد
- استهداف الطائرات الحربية وقاذفات صواريخ كروز
- المواجهة مع المنظومات الصاروخية الإلكترونية
- القيام بآلية دفاعية مستقلة "أطلق وأنسى"


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المنظومة الصاروخية 9 دِي
تستخدم صاروخ أرض جو متوسط المدى
نوع الصاروخ: 9 دي
تركيب من صواريخ 9 دي وقاذفات منظومة سوم خرداد
القدرات: تدمير الأهداف كأنواع المقاتلات، المروحيات، المسيّرات، صواريخ كروز، قنابل السقوط الحر
- الاشتباك مع عدة أهداف في آن واحد
- مزود ببحث الالكتروني


المنظومة الصاروخية طَبَس:

تستخدم صواريخ متوسطة المدى أرض جو
نوع الصاروخ: طائر C2
القدرات: تتبع وتدمير الأهداف في فضاء 75 إلى 90 كيلومترا حتى ارتفاع 25 كيلومترا
- اكتشاف الأهداف من فاصلة 120 كيلومترا
- مزود برادار يحتوي على أكثر من 1700 عنصر
- مقاوم في مواجهة الحرب الالكترونية
- القیام بعملیات مراقبة في السماء

المنظومة الصاروخية 15 خُرداد
تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى
نوع الصاروخ: صياد 3
القدرات: كشف وتتبع الأهداف في مدى 150 و120 كيلومترا
- متابعة الأهداف المتخفية على بعد 85 كيلومترا
- يصل إلى مدى 120 كيلومتر في الاشتباك مع الهدف
- الاشتباك الفعال مع الطائرات، القاذفات المقاتلات التكتيكية

المنظومة الصاروخية رعد

تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى
نوع الصاروخ: طائر1،2،3
القدرات: تتبع وتدمير الأهداف إلى مدى 50 كيلومترا وارتفاع 27 كيلومترا
- مواجهة المروحيات والمسيرات
- امكانية استخدامها في الحروب الالكترونية
- استخدام الرادرات S111 وS311

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