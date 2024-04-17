فيدو خاص: ما هي أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية؟

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أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية:



منظومة باوَر373 الصاروخية

تستخدم صواريخ أرض جو متنقلة وبعيدة المدى

نوع الصاروخ: صياد

الميزات: رصد الأهداف على بعد 450 كيلومتراً

- اكتشاف 300 هدف في آن واحد

- استهداف 9 أهداف في آن واحد

- القدرة على الإشتباك على ارتفاع 32 كيلومترا ومدى 306 كيلومترات

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منظومة سِوّم خُرداد الصاروخية

تستخدم صواريخ متوسطة المدى

نوع الصاروخ: طائر2

القدرات: رصد وتدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترا ومدى 70 كيلومترا

- تتبع 4 أهداف في آن واحد

- إطلاق 8 صواريخ في آن واحد

- استهداف الطائرات الحربية وقاذفات صواريخ كروز

- المواجهة مع المنظومات الصاروخية الإلكترونية

- القيام بآلية دفاعية مستقلة "أطلق وأنسى"



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المنظومة الصاروخية 9 دِي

تستخدم صاروخ أرض جو متوسط المدى

نوع الصاروخ: 9 دي

تركيب من صواريخ 9 دي وقاذفات منظومة سوم خرداد

القدرات: تدمير الأهداف كأنواع المقاتلات، المروحيات، المسيّرات، صواريخ كروز، قنابل السقوط الحر

- الاشتباك مع عدة أهداف في آن واحد

- مزود ببحث الالكتروني



المنظومة الصاروخية طَبَس:



تستخدم صواريخ متوسطة المدى أرض جو

نوع الصاروخ: طائر C2

القدرات: تتبع وتدمير الأهداف في فضاء 75 إلى 90 كيلومترا حتى ارتفاع 25 كيلومترا

- اكتشاف الأهداف من فاصلة 120 كيلومترا

- مزود برادار يحتوي على أكثر من 1700 عنصر

- مقاوم في مواجهة الحرب الالكترونية

- القیام بعملیات مراقبة في السماء

المنظومة الصاروخية 15 خُرداد

تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى

نوع الصاروخ: صياد 3

القدرات: كشف وتتبع الأهداف في مدى 150 و120 كيلومترا

- متابعة الأهداف المتخفية على بعد 85 كيلومترا

- يصل إلى مدى 120 كيلومتر في الاشتباك مع الهدف

- الاشتباك الفعال مع الطائرات، القاذفات المقاتلات التكتيكية

المنظومة الصاروخية رعد

تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى

نوع الصاروخ: طائر1،2،3

القدرات: تتبع وتدمير الأهداف إلى مدى 50 كيلومترا وارتفاع 27 كيلومترا

- مواجهة المروحيات والمسيرات

- امكانية استخدامها في الحروب الالكترونية

- استخدام الرادرات S111 وS311