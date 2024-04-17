فيدو خاص: ما هي أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية؟

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أهم منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية:
منظومة باوَر373 الصاروخية
تستخدم صواريخ أرض جو متنقلة وبعيدة المدى
نوع الصاروخ: صياد
الميزات: رصد الأهداف على بعد 450 كيلومتراً
- اكتشاف 300 هدف في آن واحد
- استهداف 9 أهداف في آن واحد
- القدرة على الإشتباك على ارتفاع 32 كيلومترا ومدى 306 كيلومترات
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منظومة سِوّم خُرداد الصاروخية
تستخدم صواريخ متوسطة المدى
نوع الصاروخ: طائر2
القدرات: رصد وتدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترا ومدى 70 كيلومترا
- تتبع 4 أهداف في آن واحد
- إطلاق 8 صواريخ في آن واحد
- استهداف الطائرات الحربية وقاذفات صواريخ كروز
- المواجهة مع المنظومات الصاروخية الإلكترونية
- القيام بآلية دفاعية مستقلة "أطلق وأنسى"
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المنظومة الصاروخية 9 دِي
تستخدم صاروخ أرض جو متوسط المدى
نوع الصاروخ: 9 دي
تركيب من صواريخ 9 دي وقاذفات منظومة سوم خرداد
القدرات: تدمير الأهداف كأنواع المقاتلات، المروحيات، المسيّرات، صواريخ كروز، قنابل السقوط الحر
- الاشتباك مع عدة أهداف في آن واحد
- مزود ببحث الالكتروني
المنظومة الصاروخية طَبَس:
تستخدم صواريخ متوسطة المدى أرض جو
نوع الصاروخ: طائر C2
القدرات: تتبع وتدمير الأهداف في فضاء 75 إلى 90 كيلومترا حتى ارتفاع 25 كيلومترا
- اكتشاف الأهداف من فاصلة 120 كيلومترا
- مزود برادار يحتوي على أكثر من 1700 عنصر
- مقاوم في مواجهة الحرب الالكترونية
- القیام بعملیات مراقبة في السماء
المنظومة الصاروخية 15 خُرداد
تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى
نوع الصاروخ: صياد 3
القدرات: كشف وتتبع الأهداف في مدى 150 و120 كيلومترا
- متابعة الأهداف المتخفية على بعد 85 كيلومترا
- يصل إلى مدى 120 كيلومتر في الاشتباك مع الهدف
- الاشتباك الفعال مع الطائرات، القاذفات المقاتلات التكتيكية
المنظومة الصاروخية رعد
تستخدم صواريخ أرض جو متوسطة المدى
نوع الصاروخ: طائر1،2،3
القدرات: تتبع وتدمير الأهداف إلى مدى 50 كيلومترا وارتفاع 27 كيلومترا
- مواجهة المروحيات والمسيرات
- امكانية استخدامها في الحروب الالكترونية
- استخدام الرادرات S111 وS311