شاهد.. 7 إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه في برقا وشعفاط

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "الصحة" بإصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وبإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، أن المستوطنين المحتلين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وتابع أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين المحتلين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

من جهة اخرى، وفي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، اصيب شاب الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال بالمخيم المذكور.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن اصابة شاب (..) برصاص الاحتلال في القدم، ونقل الى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

ــ