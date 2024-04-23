فيديو خاص: حزب الله لم يؤخر الرد، الهدف مقر لواء غولاني!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم ان هذه العملية تم تنفيذها بصورة مركبة باستخدام مسيرات اشغالية واخرى انقضاضية ما ادى الى وقوع اصابات بين صفوف جيش الاحتلال.

وتابع: اضافة الى ذلك كان هناك سلسلة اخرى من العمليات استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في مواقع الرادار ورويسات العلم وحرش رامين والمالكية والعاصي.

واوضح مراسلنا: بالاضافة الى كل ذلك كان هناك نوع من الرصد الدقيق لكل تحركات جيش الاحتلال، حيث قامت وحدة من المقاومة بإفشال تقدم للاحتلال نحو السياج الشائك على بعد امتار من بلدة الوزاني وقنصت احد الجنود الذين كانوا يعبرون من هذه المنطقة.

واشار الى ان المقاومة عطلت امس اجهزة التجسس ومنظومات الاستشعار التابعة للاحتلال في المنطقة الواقعة قبالة الوزاني.

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