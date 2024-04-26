8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون

العالم - فلسطين المحتلة

وكان جيش الاحتلال قد قصف من طائرة مسيرة، في وقت سابق من مساء الخميس، عربة يجرها حصان، قرب المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة اثنين آخرين، فيما شن الطيران الحربي غارة على منزل في المنطقة ذاتها.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد رضوان أحمد سليمان أبو حسنين (44 عاما) من تحت أنقاض منزل عائلته، بعد أن قصفه جيش الاحتلال أمس في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع، كما انتشلت أيضا جثمان الشهيدة الطفلة آسيا منير غنام، من تحت أنقاض منزل عائلة الكردي داخل حي الجنينة في رفح، بعد شهر من استهداف الاحتلال له، والذي أسفر عن استشهاد 11 مواطنا.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على شمال النصيرات، ونسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل معلمة من مخيم الجلزون

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة جهاد نخلة (33 عاما) بعد مداهمة منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرق راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، حيث أكدت مصادر محلية أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، قماش اقتحمت منطقة شارع عمان.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط على أطراف مخيم بلاطة شرقا.

قوات الاحتلال تقتحم عزون وجيوس وتداهم منازل

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بلدتي عزون وجيوس شرق قلقيلية وداهمت عدة منازل.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عزون عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون) منزل المواطن أشرف سليم، قبل مداهمته، حيث حطمت محتوياته وعاثت فيه خرابا وفسادا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من عزون واقتحمت بلدة جيوس وداهمت أحد المنازل.