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هلاك جندي للاحتلال في كمين مركب دمّر آليتين صهيونيتين جنوب لبنان

هلاك جندي للاحتلال في كمين مركب دمّر آليتين صهيونيتين جنوب لبنان
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

دمرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، آليتين عسكريتين إسرائيليتين في كمين مركب أعد لقافلة مؤللة قرب ‏موقع “رويسات العلم” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

العالم - لبنان

وذكرت قناة المنار أنه جرى استهداف القافلة بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية، في حين عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر.

واعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمصرع أحد جنوده بعملية المقاومة الإسلامية في مزارع شبعا المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن فرض الرقابة العسكرية الصهيونية حظر نشر كاملا، لما أسمته الحادث الخطير عند الحدود اللبنانية، بعد تعرض قوة إسرائيلية لكمين قاتل.

وفي بيان آخر أشارت المقاومة الإسلامية إلى أنه وبعد عملية رصد دقيق ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي عند الحدود، وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية عند الساعة الحادية عشرة مساء، تم استهدافها من قبل مجاهدي المقاومة ‏بنيران المدفعية، وقد أصيبت بشكل مباشر.‏

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