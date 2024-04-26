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وفد المخابرات المصرية يصل فلسطين المحتلة لبحث صفقة التبادل

وفد المخابرات المصرية يصل فلسطين المحتلة لبحث صفقة التبادل
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصل بعد ظهر، اليوم الجمعة، وفد المخابرات المصرية إلى تل أبيب.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب " وكالة معا" الفلسطينية، قالت مصادر عبرية، إن الوفد المصري بدأ لقاءات مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، بخصوص المبادرة التي قدمتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، أن الوفد المصري مكون من مستويات عمل، ولا يضم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى "إسرائيل" يوم الثلاثاء القادم بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيحاول تعزيز التطبيع مع"إسرائيل"، وسيبقى في"إسرائيل" لمدة يوم، وسيغادر يوم الأربعاء، وفق المصادر الإسرائيلية.

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