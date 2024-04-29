كنعاني: إيران تمتلك إرادة جادة لارساء الامن والاستقرار في المنطقة

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين: إننا نولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج الفارسي كونه يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الجماعي والسلام والتنمية المستدامة للمنطقة بأكملها.

وأضاف: نحمل دائما رسالة الصداقة والأخوة لدول المنطقة ونعتقد بأن دول المنطقة قادرة على تحقيق وضمان الأمن الإقليمي في إطار المصالح المشتركة من أجل الرخاء والتنمية المستدامة.

وتابع قائلا: إن إقامة مثل هذا المعرض من أجل عرض قدرات إيران التصديرية في هذه المنطقة التي تعيش ظروفا خاصة، وبالطبع بمشاركة التجار ورجال الأعمال ومسؤولي الدول البعيدة والقريبة، تدل على أن إيران لديها إرادة الجادة لتعزيز وترسیخ الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: شهدنا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من المعرض لقاءات ثنائية جيدة للغاية بين رجال الأعمال المشاركين والمنتجين الإيرانيين ونتوقع أن يكون حجم العقد الذي سيتم إبرامه أكبر من حجم عقد المعرض الأخير.

وأردف قائلا: إن هذا المعرض أتاح فرصة جيدة للحوار بين المسؤولين الإيرانيين ومسؤولي أكثر من 22 دولة شاركت في هذا المعرض.

وأضاف كنعاني: إن إقامة هذا المعرض في هذا الوقت يعد إنجازا كبيرا لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتصرف إيران باقتدار في المجالين السياسي والأمني وفي إرساء الأمن في المنطقة ضد من يمس بأمن المنطقة وتنظم هذا المعرض بهذا العدد الكبير من المشاركين الأجانب.

وقال كنعاني: إن الذين يهتمون بالعدالة لن يتسامحوا بعد الآن مع دعم بعض الحكومات للإبادة الجماعية التي یرتكبها الکیان الصهیوني ولا يمكن خنق أصوات المتظاهرين بالعنف الذي تمارسه الشرطة و ولا تقبل وزارة الخارجية الإيرانية بأي شكل من الأشكال هذا السلوك من قبل الشرطة في التعامل مع مطالب الطلاب ، وتعتبر هذا النوع من المعاملة مثيرًا للقلق. ومن الضروري أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: أثبتت الولايات المتحدة أن لديها موقفًا ونهجًا مزدوجًا تجاه شعارات حقوق الإنسان من خلال السماح للشرطة بالتعامل بعنف في البيئة الجامعية وعليهم أن يسمحوا للطلاب بالتعبيرعن آرائهم وليعلموا أن خنق صوت الطلاب بالسلوك العنيف لن يسكت مطالب الرأي العام العالمي ومن الضروري أن ينتبه العالم والدول التي تدعم الکیان الصهيوني إلى هذا الأمر.

یتبع..