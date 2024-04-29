الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعرض دبابة أمريكية بموسكو بعد الاستيلاء عليها

روسيا تعرض دبابة أمريكية بموسكو بعد الاستيلاء عليها
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء قواتها، أول دبابة أبرامز، أمريكية الصنع، من مدينة أفدييفكا، التي سيطرت عليها القوات الروسية، ونقلتها إلى العاصمة موسكو.

العالم- اوروبا

وقال رئيس المركز الصحفي لقوات "المركز" ألكسندر سافتشوك: "نجح مقاتلونا في إجلاء الدبابة، وقريبا ستتاح للجمهور في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية في موسكو".

وأعلنت القوات الروسية مؤخرا تدمير دبابتي "أبرامز" على محور أفدييفكا بمسيّرات "إف بي في".

وبالإضافة إلى دبابة الأبرامز الأمريكية، سيطرت كذلك موسكو على دبابات ليوبارد الألمانية الصنع، التي تعتبرها من أفضل الدبابات في العالم، بعد استهدافها مرارا خلال المعارك.

وكانت مصادر أمريكية، تحدثت عن أن القوات الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 30 دبابة "ليوبارد" و5 دبابات "أبرامز" خلال الشهرين الأخيرين.

وذكرت أن الدبابات الغربية الباهظة الثمن تبدو ضعيفة أمام المسيرات الروسية الرخيصة.

وأضافت أن الطائرات الروسية المسيرة، التي تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي 500 دولار، هي "استثمار لا يذكر للتخلص من دبابات "أبرامز" التي يبلغ ثمنها 10 ملايين دولار".

روابط ذات صلة

روسيا تمنع تمرير مشروع قرار أمريكي حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء

بايدن وقع على تحويل مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لكيان الاحتلال

بشار الأسد يؤكد ثقته في انتصار روسيا في حرب أوكرانيا