شرطة فرجينيا تفض بالقوة اعتصاما بجامتها وتعتقل طلبة مناصرين لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأورد الإعلام الأميركي بينه صحيفة واشنطن بوست، أن العديد من الأشخاص اعتُقلوا في جامعة فرجينيا كومونولث الواقعة في منطقة ريتشموند، بعد مظاهرة مناصرة لفلسطين.

وقال إن شرطة ريتشموند بولاية فرجينيا تصدّت للمتظاهرين المنددين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهتها، قالت حاكمة فرجينيا وينسوم إيرل سيرز: "يتم تفريق الحشود، وجرى اعتقال عدد من الطلبة ومن غير الطلبة".

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلبة رافضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، وسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلبة، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، حيث شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية، ومطالبة بوقف العدوان على غزة، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.