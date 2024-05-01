إسلامي: يمكن لـ 130 مفتشا دوليا التواجد في إيران

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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: لقد كنا نتفاعل ونناقش دائمًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول قضايا الحماية بالشكل الذي تم وضعه، منذ البداية، كانت هذه القضايا موجودة في 4 أماكن، تم حل اثنين منها ونتبادل الآراء حول المكانين الآخرين.

وتابع إسلامي: نأمل أن يستمر تفاعلنا مع الوكالة، على اعتبار أن بيان آذار 2023 لا يزال ساريا من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن نتفاعل في إطار ذلك البيان.

وأضاف، تخضع المواقع النووية الإيرانية للتفتيش بشكل مستمر. ومن الطبيعي استخدام الحقوق غير القابلة للتصرف لكل عضو في الوكالة في قبول المفتشين بالتعاون مع الوكالة.

وتابع، سيعقد غروسي اجتماعات في طهران ستزيل الغموض حتى نتمكن من مواصلة علاقاتنا مع الوكالة في إطار الوكالة .