فيديو خاص: دمار كبير تحدثه عمليات حزب الله في كريات شمونا

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان ابرز الغارات كانت صباح اليوم على ميس الجبل وادت الى سقوط 4 شهداء مدنيين من عائلة واحدة وهم اب وزوجته ونجلاهما.

واكد ان رد المقاومة على هذه الاعتداءات لم يتأخر لا سيما على مجزرة ميس الجبل، حيث قامت المقاومة حتى الان بتسع عمليات نوعية ودقيقة ابرزها عملية مركبىا قامت بها المقاومة مستهدفة بها مستوطنة كريات شمونا.

واوضح مراسل العالم ان المقاومة اطلقت صلية صاروخية لاشغال القبة الحديدية واتبعتها بعشرات الصواريخ من نوع كاتيوشا وفلق ولم يسعف الاحتلال التعتيم الاعلامي الذي مارسه على حجم خسائره في كريات شمونا.

واشار الى ان الصور المسربة عبر مواقع التواصل من داخل كريات شمونا اظهرت حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمركز التجاري الرئيسي في المستوطنة بالاضافة الى عشرات المباني والمركبات، ما دفع الاحتلال الى الاعتراف بها.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ...