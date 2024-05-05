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فيديو خاص: دمار كبير تحدثه عمليات حزب الله في كريات شمونا

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن التصعيد الميداني على جبهة الجنوب اللبناني مع فلسطين المحتلة كان لافتا من خلال الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت اكثر من قرية لبنانية وبلغت اكثر من 15 غارة حتى المساء واستهدفت بلدات كفركلا والطيبة وحولا والعديسة ومركبا وعيترون بالاضافة الى عيتا الشعب.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان ابرز الغارات كانت صباح اليوم على ميس الجبل وادت الى سقوط 4 شهداء مدنيين من عائلة واحدة وهم اب وزوجته ونجلاهما.

واكد ان رد المقاومة على هذه الاعتداءات لم يتأخر لا سيما على مجزرة ميس الجبل، حيث قامت المقاومة حتى الان بتسع عمليات نوعية ودقيقة ابرزها عملية مركبىا قامت بها المقاومة مستهدفة بها مستوطنة كريات شمونا.

واوضح مراسل العالم ان المقاومة اطلقت صلية صاروخية لاشغال القبة الحديدية واتبعتها بعشرات الصواريخ من نوع كاتيوشا وفلق ولم يسعف الاحتلال التعتيم الاعلامي الذي مارسه على حجم خسائره في كريات شمونا.

واشار الى ان الصور المسربة عبر مواقع التواصل من داخل كريات شمونا اظهرت حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمركز التجاري الرئيسي في المستوطنة بالاضافة الى عشرات المباني والمركبات، ما دفع الاحتلال الى الاعتراف بها.

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