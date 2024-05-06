فيديو خاص: ردود فعل اسرائيلية على قبول حماس مقترح مصر وقطر!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: جري سيمن المعلق في القناة الثالثة عشرة المعروفة بميولها لليمين، قال ان النسخة التي وافقت عليها حماس هي نسخة معدلة من قبل مصر وغير مقبولة لدى الكيان الاسرائيلي.

واشار الى ان ألون بن دافيد يقول ان مصر اقترحت من تلقاء نفسها بعيدا عن اسرائيل الصيغة التي وافقت عليها حماس ولم تتسلم تل ابيب الرد رسميا، وقد تكون المرحلة الاولى من العملية في رفح هي التي ستدفع حركة حماس للتنازل.

وتابع مراسل العالم: افيف دولكر يقول ان حماس تتصرف بذكاء سياسي وتفهم المعادلة الدولية والاسرائيلية الداخلية جيدا، ويعرفون متى يقولون لا ومتى يقولون نعم، حماس لن تحصل على فيتو اختيار اسماء الاسرى في الصفقة والكيان لن يقبل بها.

واوضح: اولد هير يقول ان الضغط العسكري سيقود حماس للتنازل وليس الموافقة على المقترح المصري القطري، فيما تشير هاآرتس الى ان الوفد المفاوض تلقى رد حماس ويقومون بدراسته.

وتابع مراسلنا انه في تل ابيب هناك تقديرات بان حماس تقوم بعملية تضليل فقط، وهذا الامر كله يضاف الى انه منذ سمع ذوو الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة بموافقة حماس اطلقوا منشورات في تل ابيب تطالب حكومة نتانياهو بالقبول بالمقترح والذهاب الى صفقة ووقف الحرب.

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