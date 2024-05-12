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استشهاد فلسطينيين بقصف مناطق في دير البلح وحي الزيتون

استشهاد فلسطينيين بقصف مناطق في دير البلح وحي الزيتون
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

واعلنت مصادر طبية عن وصول شهيدين و 5 جرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي الاسرائيلي "الاباتشي" على الاطراف الجنوبية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستهدفت 3 غارات اسرائيلية منازل للمواطنين في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، واعلنت مصادر طبية عن وصول شهيد و6 إصابات الى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة من طائرة حربية اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح، علما أنهما من حي تل الهوا في مدينة غزة ونازحين على دير البلح خلال الحرب الاسرائيلية المتواصلة على غزة.

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