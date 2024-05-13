إصابات بقصف في رفح ومداهمات شرق قلقيلية ومواجهات جنوب نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح، معظهم بجروح خطيرة بعد قصف الاحتلال لمنزل في حي البرازيل شرق رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة شرق رفح.

وفجر اليوم الاثنين ايضا، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت أحياء في البلدة، وداهمت عددا من المنازل فيها، من بينها منازل لأسرى، ولعدد من الأسرى المحررين، كما أغلقت مداخل البلدة.

واضافت المصادر أن شابا أصيب برضوض وكسور بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وتركه بالشارع خلال الاقتحام الواسع والمستمر لبلدة عزون.

كما احتجز جيش الاحتلال عشرات الشبان وأجرى تحقيقا ميدانيا معهم، وعاث فسادا وخرابا بعدد من المنازل خلال اقتحامها.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وكان قيادي بالجبهة الديمقراطية قد استشهد الليلة الماضية بغارة اسرائيلية جنوب غزة.

وقد استشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إثر غارة اسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية في القطاع، باستشهاد القيادي أبو ظريفة بعد غارة جوية اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.