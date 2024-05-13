فيديو خاص: القسام تشتبك من مسافة صفر مع قوات الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا أن هناك توغلا للدبابات الاسرائيلية وقصفا مدفعيا عنيفا في جباليا، فيما تقوم المقاومة باستهداف مباشر للدبابات الاسرئايلية وتخوض اشتباكات متواصلة من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في نقاط التقدم.

واوضح ان نقاط التقدم هي مخيم جباليا ومنطقة السوق وبيت لاهيا وجباليا البلد، والتي تتصدى للاحتلال فيها وتقوم بتفجير الدبابات بقذائف من العيار الثقيل.

واشار مراسل العالم الى ان اللافت خلال الايام الاخيرة هو عودة المقاومة بشكل نشط بخلاياها في الميدان في محاور التقدم الثلاث اي جباليا وحي الزيتون ومدينة رفح.

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