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المندلاوي يعزي إيران قيادة وشعبا باستشهاد الرئيس رئيسي

المندلاوي يعزي إيران قيادة وشعبا باستشهاد الرئيس رئيسي
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باستشهاد رئيسها وعدد من كبار المسؤولين بحادثة الطائرة.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الأنباء العراقية (واع)"، أعرب المندلاوي، في بيان، عن "خالص تعازيه ومواساته، إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علس خامنئي ، وقيادة وشعب إيران، باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية المرافق لهما، خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم أثناء واجب العمل شمال غرب إيران".

وقال المندلاوي: إن "استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والأسى بهذه الفاجعة"، مؤكدا أن "إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها".

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