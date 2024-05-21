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وزير سابق: توقعات عن الانتخابات الرئاسية بعد رئيسي!!

الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الرضا رحماني فضلي وزير الداخلية الايراني السابق أن الشعب الايراني كان ولا يزال وفيا لمن يخدمونه ويساندهم ويدعو لهم بالخير وخلال هذا التشييع اثبت انه يقدر كل ذلك، معتبرا ان الرئيس الشهيد رئيسي كان حاضرا دائما بين الناس الذين انتخبوهه، وكان الشعب يمثل هاجسه الاول.

العالم - خاص بالعالم

واضاف رحماني فضلي: ان الشعب اثبت في تبريز وقم ولاحقا في طهران انه يقدر من خدمه، مشيرا الى ان الشعب الايراني اثبت انه على قدر المسؤولية حيال الثورة والنظام، على الرغم من الخسارة الكبيرة التي لحقت بالبلاد والشعب.

وتابع: لكن الناس حاضرون في الميدان وخاصة في الانتخابات وسينتخبون من يرونه مناسبا من اجل الحفاظ على مبادئ الثورة، وكما قال قائد الثورة الاسلامية فإن كل شيء سيسير وفقا للقانون.

واشار رحماني فضلي الى انه تم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في الـ 28 من حزيران/يونيو، واتوقع ان تسير العملية الانتخابية بشكل جيد من خلال مشاركة الشعب ويتم انتخاب الرجل المناسب رئيسا للجمهورية.

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