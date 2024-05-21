وزير سابق: توقعات عن الانتخابات الرئاسية بعد رئيسي!!

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واضاف رحماني فضلي: ان الشعب اثبت في تبريز وقم ولاحقا في طهران انه يقدر من خدمه، مشيرا الى ان الشعب الايراني اثبت انه على قدر المسؤولية حيال الثورة والنظام، على الرغم من الخسارة الكبيرة التي لحقت بالبلاد والشعب.

وتابع: لكن الناس حاضرون في الميدان وخاصة في الانتخابات وسينتخبون من يرونه مناسبا من اجل الحفاظ على مبادئ الثورة، وكما قال قائد الثورة الاسلامية فإن كل شيء سيسير وفقا للقانون.

واشار رحماني فضلي الى انه تم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في الـ 28 من حزيران/يونيو، واتوقع ان تسير العملية الانتخابية بشكل جيد من خلال مشاركة الشعب ويتم انتخاب الرجل المناسب رئيسا للجمهورية.

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