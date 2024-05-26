حماس تكشف عدد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في كمين جباليا

العالم -فلسطين

وقال أبو طربوش إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها "كتائب القسام" في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير يبلغ 16 جنديا.

وأوضح أنه سيتم نشر مقاطع فيديو تباعا لتوضيح أعداد الأسرى وتفاصيلهم.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت بعد 232 يوماً وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت شمالي قطاع غزة.

وأضافت "القسام" في بيان أنه مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.