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الشبشب الغزاوي يدخل التاريخ!

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

منذ بث كتائب القسام، لقطات لعملية استدراج قوة صهيونية داخل نفق والفتك بجميع عناصرها وأسر بعضهم، تضج مواقع التواصل بهذه اللقطات المثيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة ببسالة المقاومة الفلسطينية وبطشها بالاحتلال رغم الحصار والجوع وعدم تكافؤ القوة والظروف لدى الطرفين. وضمن المشاهد التي ركز عليها النشطاء بشكل كبير، لقطة المقاتل القسامي وهو يجر جثة جندي إسرائيلي بعد قتله، حيث ظهر يرتدي "الشبشب الغزاوي" البسيط والمصنوع غالبا في الخليل.

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