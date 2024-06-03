جوا وبرا.. جريمة الابادة الجماعية متواصلة في غزة ورفح

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الاثنين، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وأصيب مواطنان بقصف مجموعه قرب مفترق مصبح(ميراج) شمالي رفح، كما أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للاعلام، أن طائرات "كواد كابتر" للاحتلال أطلقت النار بكثافة بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية تجاه بحي الزيتون محيط شارع 8، كم قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال صباح الاثنين عدة قذائف بجوار مدرسة لإيواء النازحين بحي الصبرة بمدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقبيل منتصف الليل، ارتقى 6 شهداء من الأطفال والنساء جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى 10 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف صهيوني استهدف منزلين لعائلتي البريم وأبو خاطر في معن شرقي خان يونس.

كما استشهد مواطن وزوجته وطفليهما في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو نار” في محيط مسجد الفرج بـ “شارع العشرين” في النصيرات.

وأفادت مصادر محلية أن المواطن إبراهيم أبو نار قد استشهد رفقة زوجته وطفليه أحمد ووليد، جراء قصف الاحتلال لمنزلهم في شارع العشرين بالنصيرات وسط القطاع.