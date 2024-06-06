مراسل العالم.. رأيت الناس يبحثون عن أشلاء أبنائهم في النصيرات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان طيران الاحتلال الاسرائيلي وفي اليوم الـ244 من العدوان على غزة، استهدف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع ليلاً، ما خلف أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحی.

وأكد مراسل قناة العالم من أمام مستشفی شهداء الاقصی ان مشهد الألم والوداع يخيم علی المستشفی، والكثير من الشهداء هم من الاطفال والنساء.

وأوضح مراسل العالم بعد زيارته موقع الجريمة ان المشهد مؤلم جداً والمكان ملطخ بالدماء وأشلاء الشهداء والمواطنين يبحثون بين الركام عن بقايا أبنائهم.

وبيّن مراسل العالم ان المكان المستهدف هو عبارة عن مدرسة لمؤسسة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وكيان الاحتلال خرق جميع المواثيق الدولية باستهداف هذه المدرسة.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد استهدف هذه المدرسة قبل أيام، راح ضحيتها 10 شهداء واليوم ليستهدفها مرة اخری.