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فيديو خاص: كل ما حدث اليوم في القطاع!!

الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الاحتلال كثف قصفه المدفعي على مناطق مختلفة من المنطقة الوسطى في القطاع وتحديدا من منطقة مخيم البريج والنصيرات والمغازي وشرق دير البلح الذي يتعرض لعملية عسكرية وكثافة نيران منذ يومين.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان عددا كبيرا من الشهداء سقطوا جراء ذلك، بالاضافة الى عدد من الجرحى، مشيرا الى ان غارة استهدفت مجموعة من المواطنيين في دير البلح ما ادى الى استشهاد اثنين، فيما استشهد 3 آخرون في المغازي جراء سقوط قذيفة.

وتابع مراسل قناة العالم: هذا فضلا عن استهداف عدد كبير من المنازل والمناطق المفتوحة في مخيم البريج، مشيرا الى ان اعدادا كبيرا من الشهداء والجرحى تصل تباعا الى مستشفى شهداء الاقصى خاصة بعد المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت في الساعات الاولى من صباح اليوم في مخيم النصيرات وادت الى استشهاد 40 مواطنا غالبيتهم من النساء والاطفال من اللاجئين في أحد مدارس الاونروا.

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