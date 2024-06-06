فيديو خاص: كل ما حدث اليوم في القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان عددا كبيرا من الشهداء سقطوا جراء ذلك، بالاضافة الى عدد من الجرحى، مشيرا الى ان غارة استهدفت مجموعة من المواطنيين في دير البلح ما ادى الى استشهاد اثنين، فيما استشهد 3 آخرون في المغازي جراء سقوط قذيفة.

وتابع مراسل قناة العالم: هذا فضلا عن استهداف عدد كبير من المنازل والمناطق المفتوحة في مخيم البريج، مشيرا الى ان اعدادا كبيرا من الشهداء والجرحى تصل تباعا الى مستشفى شهداء الاقصى خاصة بعد المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت في الساعات الاولى من صباح اليوم في مخيم النصيرات وادت الى استشهاد 40 مواطنا غالبيتهم من النساء والاطفال من اللاجئين في أحد مدارس الاونروا.

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