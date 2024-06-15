خبراء الأرصاد الجوية يحذرون المواطنين من موجة حارة في الدول العربية

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وسجلت منطقة العقبة، جنوبي الأردن، درجة حرارة عظمى بلغت 47.8 درجة مئوية بحسب محطات الرصد الجوي في تمام الساعة 4:00 عصرا أمس الجمعة، وفق "طقس العرب" وتقع درجة الحرارة هذه ضمن المرتبة الأعلى الأولى على مستوى مناطق الأردن.

وقال المختصون في القسم المناخي بالأردن، وبعد العودة للسجلات المناخية الخاصة بتدوين درجات الحرارة لشهر يونيو في مدينة العقبة، "يعتقد أن درجة الحرارة العظمى المسجلة لأمس الجمعة في مدينة العقبة تعد الأعلى على الإطلاق على مستوى الشهر (شهر يونيو) وهي واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجلة لشهر يونيو".

وفي السعودية وتزامنا مع يوم عرفة، حذرت وزارة الصحة الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى درجات حرارة مرتفعة.

ونبهت وزارة الصحة الحجاج من أن "التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم"، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج".

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في السعودية، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن "درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة 38 درجة مئوية، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 - 25 كلم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 38 درجة مئوية".

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن "تصل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة إلى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر منى العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مشعر عرفات العظمى 47 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مزدلفة العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية"، وفق صحيفة "عكاظ".

وأشار المختصون في مركز "طقس العرب" بأن الكويت، ستتأثر بموجة حارة خلال إجازة عيد الأضحى مما يتسبب بحدوث ارتفاع واضح على درجات الحرارة في مختلف المناطق، ومنذ بدء صباح أول أيام العيد وطيلة العيد سيكون الطقس شديد الحرارة ويتحول ليصبح لاهبا في المناطق الصحراوية والداخلية مع تراوح درجات الحرارة مابين 48 إلى 50 درجة مئوية لاسيما مع آخر أيام إجازة العيد وتحديدا في منطقة الجهراء وماحولها".

وعلى صعيد متصل يتوقع أن "تكون المناطق الساحلية في الكويت بعيدة عن درجات الحرارة اللاهبة (50)مئوية مع أول أيام العيد بل ستتراوح درجات الحرارة في المناطق سالفة الذكر بما فيها مدينة الكويت من (40-44) درجة مئوية، لكنها ستتأثر بتيارات هوائية رطبة تعمل على زيادة الشعور بالضيق والحر ما يعني أن درجات الحرارة التي يشعر بها جسم الانسان ستفوق المسجلة على المقاييس"، وفق "طقس العرب".