الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في الأردن

العالم- الاردن

ونقل الصحفي الأمريكي كين كلبنشتاين عن تقرير جديد للكونغرس، أنه "مع احتدام الحرب في غزة فقد نشرت إدارة بايدن عددا قياسيا من القوات الأمريكية في الأردن، وذلك في عملية حشد هادئة"، موضحا أنه "يوجد الآن 3813 جنديا أمريكيا في الأردن".



وأشار تقرير صلاحيات الحرب الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس، والذي صدر في 7 يونيو، إلى أن هناك زيادة قدرها 625 جنديا مقارنة بشهر ديسمبر، مع تجاوز عدد الجنود والطيارين بشكل مسبوق، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.



وذكر التقرير، أن إدارة بايدن سعت إلى الحفاظ على سرية علاقاتها العسكرية الوثيقة مع الأردن، وأصدر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تعليماته لمسؤولي الاتصالات في وزارة الخارجية بتجنب ذكر التنسيق العسكري مع الأردن على وجه الخصوص.



وتابع: "الأردن كشريك لإسرائيل هو موضوع حساس بشكل خاص، ومن هنا جاءت رغبة واشنطن في إبقاء الحديث عن الأردن عند الحد الأدنى".

وقال الصحفي كلبنشتاين إنه "من المحتمل أن تكون زيادة القوات الأمريكية في الأردن، محاولة للتعويض عن انسحاب الأفراد المقاتلين الأمريكيين في العراق، بعد ضغوط من الحكومة العراقية لانسحابهم".