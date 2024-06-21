الخلافات بين امريكا و'اسرائيل'؛ نحو مزيد من التعميق

العالم - الاميركيتان

نحو المزيد من التعميق تتجه الخلافات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حول العدوان على غزة مع تصاعد حدة الانتقادات والانتقادات المضادة المتبادلة بين الجانبين.

التوتر بين الجانبين اتخذ أبعاداً جديدة بعد دخول البيت الأبيض على الخط واعرابه عن خيبة أمله الشديدة من الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة واصفاً إيّاها بالمهينة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي:"أقل ما يمكن قوله هو أنّ الأمر محير ومخيب للآمال بالتأكيد، خاصةً وأنه لا توجد دولة أخرى غير امريكا تساعد إسرائيل أكثر في الدفاع عن نفسها من تهديد حماس".

وكان نتنياهو احتج في فيديو مصوّر، على وقف مساعدات الأسلحة الأميركية، واصفاً ذلك بالأمر 'غير المعقول'، بينما رفض البيت الأبيض هذه الادّعاءات.

وقال نتنياهو:"لقد أبلغت بلينكن أنّه من غير المعقول أنّ واشنطن حجبت أسلحةً وذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية. أنا مستعد لتحمل الهجمات الشخصية شرط أن تحصل إسرائيل على السلاح الأميركي الذي تحتاجه في الحرب على وجودها".

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام أميركية انتقادات شديدةً وجهها ثلاثة مسؤولين في إدارة بايدن لتصرّفات نتنياهو مشيرةً إلى أنّ تصرفاته تخلق شرخاً بين الحليفين، وتزيد في تآكل ما سمّتها قوة الردع الإسرائيلية في المنطقة.

التصعيد بين واشنطن وتل أبيب يأتي في الوقت الذي عقد فيه مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان اجتماعات مع اثنين من كبار مساعدي نتنياهو لمناقشة العدوان على غزة وقضايا أخرى. ومن المتوقع إجراء محادثات مماثلة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين إسرائيليين.

ويأتي التصعيد أيضاً في الوقت الذي يستعد فيه نتنياهو لالقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في محاولة لترطيب الأجواء بين الجانبين، دون أن يحدد له بايدن موعداً للقاء معه حتى الان.