دهقان: الحضور الشعبي المكثف بالانتخابات يطيح بامؤامرات الاعداء

العالم - خاص العالم

وقال العميد حسين دهقان لقناة العالم» ان الجمهورية الاسلامية في ايران تقوم على راي الشعب. ومنذ انطلاق الثورة الاسلامية وحتى الان ونحن لدينا كل عام انتخابات اما تشريعية او رئاسية، وشارك الناس فيها وعبر هذه الصناديق اختاروا نظامهم ورؤسائهم وجميع المسؤولين.

واشار دهقان الى اهتمام الشعب الايراني بالحضور لمراكز الاقتراع للادلاء بارائهم وتقرير مصيرهم ومصير البلاد عبر اختيارهم الافضل.

وقال ان الاعداء يحاولون ان يفرقوا بين الشعب والنظام المقدس الايراني ، لكن ما نراه من حب للنظام والحضور الشعبي المكثف لصناديق الاقتراع سيطيح بكل التوقعات السيئة والمؤامرات التي تحاول ان تدق اسفين الفرقة بين الشعب والنظام.

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