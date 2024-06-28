الحجاج الإيرانيون بإمكانهم التصويت في الانتخابات الرئاسية في الرياض

العالم - ايران

وقال "علیرضا محمودي" صباح اليوم الجمعة في تصريح للصحفيين : ان الانتخابات جارية ولم ينته بعد أي مركز اقتراع من جمع الأصوات؛ على ان يتم إرسال الإحصائيات المتعلقة بتصويت مواطني الخارج، إلى لجنة الانتخابات بوزارة الخارجية في نهاية الوقت المحدد.

وردا على سؤال مراسل إرنا حول التصويت في المملكة العربية السعودية، قال هذا المسؤول : سيجري التصويت في الرياض كما أُعلن وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.

وافادت ارنا، ان البعثات الايرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول المختلفة، شرعت في المهام الموكلة اليها من اجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الايرانيين للادلاء باصواتهم.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

وافادت لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان عدد مراكز الاقتراع في الخارج، يبلغ 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الـ 14 بالجمهورية الاسلامية الايرانية، 4 مرشحون، وهم :

حجة الاسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما اعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.