نتنياهو يفاجئ الساسة والمسؤولين الأمنيين الصهاينة ببيانه الأخير حول صفقة التبادل

العالم-الاحتلال



ونقلت عن مسؤول أمني صهيوني قوله، إن بيان نتنياهو عن مبادئ وشروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى.

وفي وقت سابق،من يوم الأحد، تحدث رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن تطورات مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، مجددا تمسكه بمسألة استئناف الحرب عقب "الهدنة المؤقتة".



وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لنا باستمرار القتال، حتى تحقيق جميع أهداف الحرب"، مضيفا أن "أي صفقة يجب ألا تسمح بتهريب السلاح لحماس عبر الحدود مع مصر" حسب تعبيره.



في المقابل، يبدي مسؤولون في الكيان تفاؤلهم في إمكانية إبرام اتفاق مع حركة حماس يضمن عودة الأسرى في غزة، مقابل وقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.



ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر في جهاز"الموساد"، قولها، إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، فيما قالت مصادر إعلامية عبرية أخرى، إن المؤسسة الأمنية التابعة للاحتلال توصي بالتوصل إلى صفقة وعدم تفويت الفرصة السانحة الآن.

وكانت القناة ذاتها نقلت عن وزير الحرب، يوآف غالانت، قوله في اجتماع مع عائلات أسرى "إسرائيليين" في غزة، الأربعاء: "نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى". وأضاف: "قبل شهر كنت متشائما بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب".



وتابع غالانت: "كان أحد أهدافي الرئيسية في جميع الاجتماعات في الولايات المتحدة، هو الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق".



من جهته، قال الوزير السابق في مجلس الحرب، غادي آيزنكوت: "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر".



وأوضح آيزنكوت أنه يجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتنياهو، يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة. قائلا إن "نتنياهو مقيد بمصالحه السياسية والشخصية ويجب استبداله بسرعة".