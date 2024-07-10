إطلاق مبادرة تواجه الإساءة للقرآن في الغرب

العالم - اوروبا

وأعلنت الـ"إيسيسكو" عن المبادرة في بيان أصدرته عقب اختتام أعمال المنتدى الدولي "القرآن والغرب: نحو نهج عقلاني"، الذي استضافته ليوم واحد بمقرها في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت إن هذه المبادرة تأتي كـ"رد فعل إيجابي منها على المحاولات البائسة التي تستهدف الإساءة إلى القرآن الكريم، وإعلاء للمواقف المنصفة له في الغرب، ليتسنى لغير المؤمنين به فهمه، وقراءة ما يزخر به من آيات الرحمة والهداية".

وأوضحت الـ"إيسيسكو" أنها ستدعم، في سياق هذه المبادرة، "تصميم رؤية للاعتناء بالقرآن الكريم، وتقديمه (للمجتمعات الغربية) بصورة ميسرة مقنعة دون تعصب".

وأضافت أن المبادرة ستشمل، كذلك، "تهيئة زيارات تبادلية بين المثقفين في الغرب ونظرائهم في العالم الإسلامي، خاصة فئة الشباب لتعزيز الحوار".

وسيتم عبر هذه المبادرة، أيضا، إطلاق جائزة الـ"إيسيسكو" السنوية لأفضل التطبيقات والمقترحات المقدمة في سياق حث الآخر على استقراء القرآن الكريم.

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وتكررت في السويد والدنمارك، خلال السنوات الأخيرة، حوادث الإساءة للقرآن الكريم من قبل يمينيين متطرفين؛ ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.



وفي 26 تموز/ يوليو 2023، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.