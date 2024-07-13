فيديو/أكثر من 100 شهيد ومصاب بمجزرة جديدة في خان يونس

العالم- فلسطين

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني وفق حصيلة أولية أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب، إن الطواقم الحكومية والإغاثية لا تزال تنتشل عشرات الشهداء والجرحى من مكان القصف والاستهداف.

وأضاف هذه المجزرة تأتي في ظل عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وأدان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، واصطفاف الإدارة الأميركية مع الاحتلال في "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 30 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفى، وأصيب أكثر من 100 آخرين.