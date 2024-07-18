مراسل العالم ينجو من صاروخ إسرائيلي خلف 8 شهداء في بلدة الزوايدة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر من ديرالبلح أوضح الزميل محمد البلبيسي أن غارة إسرائيلية استهدفت صباح هذا اليوم منزلا لعائلة الطهراوي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين تم انتشالهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما استمر العمل في البحث عن مفقودين تحت ركام هذا المنزل.

وأوضح أن الغارة الأعنف لهذا اليوم كانت غارة في بلدة الزوايدة استهدفت منزلاً لعائلة أبوركاب، مضيفا: عندما استهدف المنزل أنا كنت بجواره حيث نزحنا أنا وعائلتي، وكشاهد عين وليس كمراسل نحن وفي وقت الغارة ومن هول وشدة الانفجار الذي استهدف هذا المكان لم نعد ننتبه إلى صوت الانفجار.. وما لفت انتباهنا هو صرخات الشهداء أي صرخات النجدة في اللحظات الأولى لسقوط هذا الصاروخ وانهيار المبنى على من فيه.. ولكن بعد لحظات قليلة اختفت هذه الأصوات وانتقلت أرواح هؤلاء الناس إلى السماء، وفي حالة من العجز لم نستطع أن نقدم المساعدة.

وأشار إلى أن: هذه العائلة الفلسطينية فقدت ثمانية شهداء جلهم من النساء والأطفال، في غارة شهدناها بشكل مباشر في الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، حيث بقي الدمار والخراب في المكان.

ولفت مراسلنا إلى أن المنطقة الوسطى دائما حاضرة في الغارات الإسرائيلية والتركيز كبير عليها، وكان التركيز اليوم على الشق الثاني من المنطقة الوسطى، منها مناطق البريج وديرالبلح والزوايدة والنصيرات، حيث كان لها النصيب الأكبر من القصف المدفعي.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفة المدفعي في المناطق الشمالية لمخيم النصرات، ومنها منطقة الزهراء والمغراقة.

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